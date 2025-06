Ataques de Israel contra Irán dejan al menos 78 muertos

Los ataques de Israel contra Irán dejaron al menos 78 muertos el viernes, según Amir Saeid Iravani, enviado de Irán ante la ONU.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad, Iravani informó que más de 320 personas resultaron heridas, la mayoría civiles.

Irán acusa a Estados Unidos de complicidad al compartir inteligencia y proporcionar apoyo político a Israel.

Iravani afirmó que quienes apoyan a Israel, especialmente Estados Unidos, comparten la responsabilidad de las consecuencias.

