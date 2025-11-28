Ataques israelíes deja 13 muertos y decenas de heridos en Siria

Ataques israelíes dejan muertos

Una operación del Ejército de Israel en la localidad siria de Beit Jinn, cercana a Damasco, dejó un saldo de 13 personas muertas y decenas de heridos este viernes.

Las autoridades sanitarias sirias describieron la escena como una de las más graves registradas recientemente en la provincia de Rif Damasco.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó que seis de sus reservistas resultaron heridos durante la ofensiva.

Según el medio de ‘DW’, el cruce de versiones refleja el clima de tensión que rodea la operación militar.

Autoridades sirias denuncian un ataque con múltiples víctimas

El director de Sanidad de la provincia, Tawfiq Hasaba, aseguró que la incursión “causó el fallecimiento de 13 personas e hirió a decenas de vecinos”.

La agencia estatal SANA reportó que los combates y bombardeos se intensificaron después de que las tropas israelíes quedaran rodeadas en la zona.

Testigos citados por medios sirios señalaron que hubo enfrentamientos entre soldados y residentes locales, lo que agravó el número de víctimas.

La información sobre cómo murió cada persona no fue precisada por las autoridades.