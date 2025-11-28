Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Ataques israelíes deja 13 muertos y decenas de heridos en Siria

Ataques israelíes deja 13 muertos y decenas de heridos en Siria

Una incursión militar dejó varias víctimas y tensiones crecientes, mientras organizaciones denuncian obstáculos para asistir a los heridos.
Por 
2025-11-28T19:59:10+00:00
Ataque israelí deja muertos y heridos en Siria/Foto: Shutterstock

Publicado el 11/28/2025 a las 14:59

  • Ataques israelíes dejan muertos
  • Rescatistas denuncian restricciones
  • Israel detiene presuntos islamistas

Una operación del Ejército de Israel en la localidad siria de Beit Jinn, cercana a Damasco, dejó un saldo de 13 personas muertas y decenas de heridos este viernes.

Las autoridades sanitarias sirias describieron la escena como una de las más graves registradas recientemente en la provincia de Rif Damasco.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó que seis de sus reservistas resultaron heridos durante la ofensiva.

Según el medio de ‘DW’, el cruce de versiones refleja el clima de tensión que rodea la operación militar.

Autoridades sirias denuncian un ataque con múltiples víctimas

Ataque israelí deja muertos
Ataques israelíes dejan muertos en Siria-Foto: Shutterstock

El director de Sanidad de la provincia, Tawfiq Hasaba, aseguró que la incursión “causó el fallecimiento de 13 personas e hirió a decenas de vecinos”.

La agencia estatal SANA reportó que los combates y bombardeos se intensificaron después de que las tropas israelíes quedaran rodeadas en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

Testigos citados por medios sirios señalaron que hubo enfrentamientos entre soldados y residentes locales, lo que agravó el número de víctimas.

La información sobre cómo murió cada persona no fue precisada por las autoridades.

Rescatistas denuncian restricciones para acceder a la zona

La organización de defensa civil Cascos Blancos, ahora integrada en las instituciones gubernamentales, denunció que sus equipos no pudieron ingresar a Beit Jinn hasta varias horas después del ataque.

Según afirmaron, las fuerzas israelíes atacaban “cualquier punto con movimiento” en los accesos al pueblo, impidiendo la entrada inmediata de rescatistas.

“Los equipos trabajaron para garantizar que no hubiese ninguna persona herida sin rescatar”, explicaron en su cuenta de X.

También señalaron que realizaron una inspección para evitar que remanentes explosivos representaran un peligro adicional para los habitantes.

Objetivo de la operación: presuntos miembros islamistas

La versión del Ejército israelí apunta a que la operación tenía como objetivo localizar a miembros del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya.

Durante la redada, las tropas informaron que detuvieron a dos presuntos integrantes de esa organización.

Según Israel, estos operaban en zonas cercanas a Damasco y representaban un riesgo directo para su seguridad.

La búsqueda formaría parte de una estrategia más amplia en áreas cercanas a la frontera, señaló ‘CNN’.

Contexto regional y despliegue en zonas estratégicas

Tras la caída del régimen de Bashar al Asad hace un año, Israel mantiene tropas en sectores del lado sirio del monte Hermón y en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán.

Según el Gobierno israelí, estas posiciones son clave para su “defensa” y para proteger a la minoría drusa presente en la región.

Además de bombardeos esporádicos, en los últimos meses se han multiplicado las incursiones terrestres en provincias fronterizas.

Algunas operaciones han llegado incluso a las afueras de Damasco, como la registrada en Beit Jinn este viernes, apuntó ‘DW‘ y ‘CNN en Español‘.

Maduro ordena a la Aviación Bolivariana estar “lista para defender a Venezuela” ante presión militar de EE.UU.