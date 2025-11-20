OEA recibe denuncia de Colombia por ataques de EE.UU. en el Caribe
Publicado el 11/19/2025 a las 20:14
- Colombia denuncia ataques estadounidenses
- EE.UU. defiende operativos marítimos
- Tensión aumenta en el Caribe
Segun informa la agencia EFE, Colombia denunció ante la OEA que los ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico fueron realizados al margen del derecho internacional.
Luis Vargas afirmó que Colombia condena estos actos unilaterales y que la lucha antidrogas no permite violar normas internacionales.
El representante enfatizó que la fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente.
También señaló que la delincuencia organizada debe enfrentarse bajo la aplicación de la ley y no como si se tratara de un escenario de guerra.
Críticas a las operaciones militares en la región
Colombia denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los ataques de EE.UU. en el Caribe violan el derecho internacional.https://t.co/Vppl4ByPxH
— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 19, 2025
La condena del Gobierno colombiano se refiere a una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra lanchas supuestamente cargadas de droga.
Estas operaciones han dejado más de 80 personas muertas, según Colombia, en circunstancias que considera extrajudiciales.
El rechazo ocurre en medio de un aumento de tensión entre Washington y Caracas por la presencia militar estadounidense cerca de Venezuela.
Colombia teme que Donald Trump autorice incluso ataques dentro del territorio venezolano bajo acusaciones contra Nicolás Maduro.
Tensión regional por ataques de EE.UU. en el Caribe
Kimberly Penland defendió que Estados Unidos actúa en aguas internacionales en defensa de su país.
Aseguró que Estados Unidos enfrenta ataques de organizaciones narcoterroristas en el continente.
Penland afirmó que su gobierno trabaja con los miembros de la OEA para desmantelar estas redes criminales.
Sostuvo que los operativos tienen como objetivo reducir la capacidad de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Cruce de acusaciones y cifras antidrogas
El Gobierno colombiano afirma que durante el mandato de Petro se han incautado más de 2.600 toneladas de cocaína.
Estas incautaciones están valoradas en 235 millones de dólares, según Colombia.
Trump acusa a Petro de ser un líder del narcotráfico y cuestiona los resultados antidrogas del país.
En septiembre, Trump retiró a Colombia la certificación de nación cooperante alegando niveles históricos de cultivos ilícitos.
Impacto diplomático y debate continental
La denuncia de Colombia ante la OEA ha reavivado el debate continental sobre los límites del uso de la fuerza en operaciones antidrogas.
Varios países observan con preocupación el precedente que podrían generar acciones militares unilaterales en el Caribe y el Pacífico.
El caso expone la dificultad de equilibrar la lucha contra el narcotráfico con el respeto estricto al derecho internacional.
La creciente tensión entre gobiernos refleja la complejidad de coordinar respuestas regionales sin vulnerar la soberanía de los Estados.