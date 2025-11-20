OEA recibe denuncia de Colombia por ataques de EE.UU. en el Caribe

Colombia denuncia ataques estadounidenses

EE.UU. defiende operativos marítimos

Tensión aumenta en el Caribe

Segun informa la agencia EFE, Colombia denunció ante la OEA que los ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico fueron realizados al margen del derecho internacional.

Luis Vargas afirmó que Colombia condena estos actos unilaterales y que la lucha antidrogas no permite violar normas internacionales.

El representante enfatizó que la fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente.

También señaló que la delincuencia organizada debe enfrentarse bajo la aplicación de la ley y no como si se tratara de un escenario de guerra.

Críticas a las operaciones militares en la región

Colombia denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los ataques de EE.UU. en el Caribe violan el derecho internacional.https://t.co/Vppl4ByPxH — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 19, 2025



La condena del Gobierno colombiano se refiere a una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra lanchas supuestamente cargadas de droga.

Estas operaciones han dejado más de 80 personas muertas, según Colombia, en circunstancias que considera extrajudiciales.

El rechazo ocurre en medio de un aumento de tensión entre Washington y Caracas por la presencia militar estadounidense cerca de Venezuela.

Colombia teme que Donald Trump autorice incluso ataques dentro del territorio venezolano bajo acusaciones contra Nicolás Maduro.