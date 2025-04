Ataque Terrorista en Pahalgam deja decenas de muertos; Trump manda mensaje

Una tragedia golpeó este fin de semana a la región de Cachemira, administrada por la India.

Al menos dos docenas de personas perdieron la vida cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra turistas nacionales en la ciudad de Pahalgam.

La localidad, famosa por su belleza natural y conocida como la “Suiza de la India”, se convirtió en escenario de sangre y terror.

El ataque, según autoridades locales, ocurrió de forma repentina mientras los visitantes recorrían una de las zonas más pintorescas del Himalaya.

🚨🇮🇳❗️ #BREAKING

Gunmen attacked a tourist group in the Baisaran Valley near Pahalgam, Jammu and Kashmir, India, killing at least 24 people in what officials describe as the worst civilian-targeted assault in recent years. pic.twitter.com/BxpIxSJSte

— OSINT Expert (@OsintExperts) April 22, 2025