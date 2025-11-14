Nuevo ataque de EE.UU. contra narcobote deja cuatro muertos

Vigésimo ataque deja cuatro muertos

Operación antidrogas escala tensión

Colombia y Reino Unido reaccionan

Segun informa CNN, El Pentágono confirmó que llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe.

La operación dejó cuatro personas muertas y no hubo sobrevivientes, según informó un funcionario del Departamento de Defensa.

El ataque ocurrió el lunes, aunque la identidad de los ocupantes no fue verificada antes del operativo.

Funcionarios del Gobierno de Trump han admitido que no siempre conocen quién viaja en los botes atacados.

Acciones previas y aumento de víctimas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado dos ataques previos ocurridos el domingo contra otras dos embarcaciones.

Cada bote transportaba a tres personas y todas murieron tras las operaciones militares.

Hegseth informó en X que esos ataques sumaron seis fallecidos al conteo total.

CBS News reportó que el ataque del lunes constituye el vigésimo incidente desde el inicio de la campaña.