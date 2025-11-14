Nuevo ataque de EE.UU. contra narcobote deja cuatro muertos
Publicado el 11/13/2025 a las 20:43
- Vigésimo ataque deja cuatro muertos
- Operación antidrogas escala tensión
- Colombia y Reino Unido reaccionan
Segun informa CNN, El Pentágono confirmó que llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe.
La operación dejó cuatro personas muertas y no hubo sobrevivientes, según informó un funcionario del Departamento de Defensa.
El ataque ocurrió el lunes, aunque la identidad de los ocupantes no fue verificada antes del operativo.
Funcionarios del Gobierno de Trump han admitido que no siempre conocen quién viaja en los botes atacados.
Acciones previas y aumento de víctimas
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado dos ataques previos ocurridos el domingo contra otras dos embarcaciones.
Cada bote transportaba a tres personas y todas murieron tras las operaciones militares.
Hegseth informó en X que esos ataques sumaron seis fallecidos al conteo total.
CBS News reportó que el ataque del lunes constituye el vigésimo incidente desde el inicio de la campaña.
Ataque número veinte EE.UU. en campaña antidrogas
Con esta nueva operación, la cifra total de muertos asciende a 80 desde que iniciaron los ataques contra presuntos narcobotes.
CNN indicó que las fuerzas armadas están utilizando aviones de combate, drones y cañoneras para estos operativos.
Los funcionarios estadounidenses señalan que el objetivo es interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
El Departamento de Justicia informó al Congreso que no considera necesaria su aprobación para continuar con estos ataques.
Tensiones diplomáticas con aliados internacionales
La campaña militar ha comenzado a generar fricciones con países aliados debido al enfoque letal de los ataques.
El Reino Unido dejó de compartir inteligencia con Estados Unidos para evitar ser cómplice de acciones que considera ilegales.
Colombia también suspendió el intercambio de información mientras continúen los ataques estadounidenses.
Ambos países expresaron preocupación por las posibles implicaciones legales y humanitarias de estas operaciones.
Reacciones y perspectivas sobre la continuidad de la campaña
El creciente número de ataques ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y la transparencia de las operaciones militares estadounidenses.
Expertos advierten que la ausencia de verificación sobre los ocupantes de las embarcaciones podría intensificar el debate dentro y fuera del país.
Las tensiones diplomáticas con aliados como Reino Unido y Colombia añaden presión al Gobierno estadounidense para revisar su estrategia.
Mientras tanto, la campaña continúa bajo escrutinio internacional, con el vigésimo ataque marcando un punto crítico en la discusión global.