La ofensiva incluyó el primer ataque contra la capital, Kiev, en casi dos meses, aunque no se informó de ningún objetivo alcanzado. La fuerza aérea ucraniana interceptó 11 misiles de crucero y dos aviones no tripulados sobre la ciudad, dijo el gobierno municipal.

El bombardeo no afectó a zonas próximas a las extensas líneas del frente ni a las zonas de combate activo del este, donde se libra una guerra de desgaste. Funcionarios ucranianos y analistas indicaron que estas operaciones forman parte de la estrategia deliberada de intimidación del Kremlin. Rusia ha negado que su ejército ataque objetivos civiles.

Ataque misiles rusos muertos: Dan su testimonio

"La llamé (por teléfono) pero no contestaba. Llamé incluso al timbre, pero seguía sin contestar", dijo a The Associated Press. Entonces, con las llaves de repuesto de la casa de su amiga, entró para ver cómo estaba. La encontró muerta en el piso.

Halyna se negó a dar su apellido por motivos de seguridad. Otra vecina, Olha Turina, dijo a la AP que la explosión dejó cristales por todas partes. Turina, cuyo esposo está luchando en el frente, dijo que uno de los compañeros de clase de su hijo estaba desaparecido.