Ataque israelí contra zona humanitaria de Gaza deja al menos 40 muertos

Un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza ha causado la muerte de al menos 40 personas y ha dejado heridas a otras 60, según informaron las autoridades palestinas el martes.

La agencia palestina de noticias WAFA reportó estas cifras, citando a funcionarios médicos locales.

El ataque ocurrió en la comunidad costera de Mawasi, una zona que el ejército israelí ha designado como humanitaria y donde residen numerosos palestinos desplazados por el conflicto entre Israel y Hamás.

Según el ejército israelí, el ataque tenía como objetivo a «terroristas de Hamás que operaban dentro de un centro de mando y control».

IDF spokesman: Fighter jets of the Air Force attacked a short time ago, under the direction of the Shin Bet, Amman and the Southern Command, Hamas terrorists who were operating in a command and control complex disguised in the humanitarian area in Khan Yunis Gaza. pic.twitter.com/eBFtbfR2O0

