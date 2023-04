“Cuatro personas resultaron gravemente heridas en un ataque con arma blanca en un gimnasio en la ciudad de Duisburg, en el oeste de Alemania”, señaló la policía el martes por la noche y citó The Associated Press (AP). Las cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde tratan las heridas que obtuvieron.

¿Qué ocurrió con las víctimas?

Tres personas se encuentran en estado crítico y otra ha resultado menos herida, según ha informado la policía de Duisburgo en Twitter. Los cuatro heridos son ciudadanos alemanes, tuiteó la policía sin dar más detalles sobre sus identidades, detalló AP. En la información, detallaron que el arma blanca fue utilizada por el atacante.

“Según la información actual, una persona ha herido a otras con un objeto” en un gimnasio, tuitearon antes. La policía dijo que en el ataque se utilizó un “arma blanca o cortante”, pero no dio más detalles, según indicó The Associated Press. Las autoridades acordonaron la zona y prohibieron el paso a los transeúntes, mientras trabajaban en la investigación.