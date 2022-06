¿Cómo fue el brutal ataque?

Dicen que están haciendo con los cuerpos

Testigos cuentan el horror del ataque

ÚLTIMA HORA: Aseguran que hay más de 200 muertos por ataque ‘étnico’. Más de 200 personas, en su mayoría miembros de la etnia amhara, murieron en un ataque, según denunciaron testigos el domingo, mismos que atribuyeron el ataque a un grupo rebelde, de acuerdo con The Associated Press.

Los rebeldes, sin embargo, rechazaron la brutal acusación. De confirmarse, este sería uno de los ataques más mortíferos en la historia reciente de Etiopía, el segundo país más poblado de África y donde van en aumento las tensiones étnicas, apunta AP.

“Yo conté 230 cuerpos”

El ‘despiadado’ ataque ocurrió en la región de Oromia, de acuerdo con testigos que hablaron con The Associated Press. “Yo conté 230 cuerpos. Me temo que es el peor ataque contra civiles en nuestras vidas”, expresó Abdul-Seid Tahir, residente del condado Gimbi, a la AP tras escapar del asalto ocurrido el sábado.

Otro testigo, que solo quiso dar su primer nombre Shambel por temor, dijo que la comunidad amhara ahora está buscando desesperadamente reubicarse “antes de que ocurra otra matanza”. Añadió que la comunidad amhara que se estableció allí hace unos 30 años.