Momentos de pánico vivieron en la estación

El sujeto utilizó un arma blanca para atacar

Usuarios compartieron grabaciones tras la situación

Un sujeto armado generó pánico en la concurrida estación Gare du Nord, logrando conseguir dañar a algunas personas que se encontraban a su alrededor. Se trata de un hombre que realiza ataque en estación de tren en París y deja al menos 6 heridos.

Según detalla la Agencia The Associated Press, un hombre armado con un cuchillo hirió a seis personas en un ataque no provocado en la concurrida estación de tren Gare du Nord de París este miércoles por la mañana antes de ser baleado por la policía, dijo el ministro del interior de Francia.

Hombre realiza ataque en estación de tren en París

El agresor atacó a varias personas, incluyendo a un agente de policía, con un “arma blanca” alrededor de las 06:43 de la mañana, explicó Gerald Darmanin a reporteros en el lugar del incidente. El atacante, que no ha sido identificado, se encontraba “entre la vida y la muerte” en un hospital, agregó.

Entre los heridos había varios pasajeros y un policía fronterizo, según las autoridades. El agente fue apuñalado por la espalda pero llevaba un chaleco antibalas, añadió Darmanin. Otra de las víctimas tenía lesiones graves en un hombro y fue atendido de urgencia.