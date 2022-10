El hombre que recibió el disparo, fue transportado a un centro médico local en condición moderada después de que el impacto de la bala fuera en la pierna. Pero el terror no acabaría ahí, pues se registraron más ataques esa misma noche cerca de la zona. ARCHIVADO: Ataque en Chicago

Ataque en Chicago: Como una película de terror

La mujer que le disparó al hombre de 62 años no presentó heridas, pero fue llevada al departamento de policia local. Aún no acaba la historia ‘de terror’, un hombre armado no identificado en un automóvil blanco le disparó a un hombre de 48 años que viajaba como pasajero en un vehículo separado.

Esta víctima recibió un disparo en el muslo y se informó que se encuentra en condición estable a pesar de sus heridas. Además, un hombre de 31 años y un hombre de 32 años discutieron con un tercer hombre que apretó el gatillo varias veces antes de abandonar la escena. ARCHIVADO DE: Ataque en Chicago