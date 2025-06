EE.UU. asegura que bombardeo en Irán fue exitoso, aunque sigue evaluando los daños

Según informa la agencia EFE, estados Unidos afirmó este domingo que su reciente ataque aéreo contra instalaciones nucleares iraníes fue exitoso y cumplió con sus objetivos estratégicos.

Sin embargo, altos mandos militares reconocen que la evaluación completa del impacto aún está en desarrollo.

“El análisis inicial indica que toda nuestra munición de precisión impactó donde queríamos que impactara y tuvo el efecto deseado”, aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa.

Según Hegseth, las fuerzas estadounidenses utilizaron sistemas de inteligencia avanzados para asegurar que los blancos fueran alcanzados con precisión milimétrica.

GENERAL CAINE: Initial battle damage assessments indicate that all three sites sustained extremely severe damage and destruction. pic.twitter.com/EEK835TtTl

— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) June 22, 2025