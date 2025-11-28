Ataque doble de EE.UU. en el Caribe deja 11 muertos

Doble ataque estadounidense reportado

Once muertos tras operación

Crecen dudas sobre legalidad

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque contra un supuesto narcotraficante que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después de que un primer operativo no eliminara a todos los pasajeros, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

El primer ataque pareció inutilizar la embarcación y causar varias muertes, pero evaluaciones posteriores señalaron que algunos tripulantes habían sobrevivido, de acuerdo con esas fuentes.

El segundo ataque ordenado contra el mismo blanco provocó la muerte de los sobrevivientes que permanecían a bordo, elevando el total de fallecidos a 11 y hundiendo finalmente el barco.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había instruido antes de la operación que se aseguraran de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros, aunque no está claro si fue informado sobre la presencia de sobrevivientes antes de que se realizara la segunda ofensiva.

Ataque doble en el Caribe bajo escrutinio

According to U.S. officials, Pete Hegseth, the Secretary of War, gave a verbal command to «kill everyone» aboard a ship suspected of carrying drugs, marking the opening salvo in the Trump administration’s fresh anti-trafficking offensive. On September 2, members of SEAL Team 6… pic.twitter.com/gngWkFfjUw — Cartel Watch (@CartelWatchNet) November 28, 2025

El presidente Donald Trump fue informado el mismo día sobre el operativo y las muertes resultantes, pero el Gobierno no ha reconocido públicamente que hubo personas que sobrevivieron al primer ataque.

Trump declaró el jueves que las acciones en tierra para detener presuntas redes de narcotráfico en Venezuela podrían “comenzar muy pronto”, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en Latinoamérica.

Las autoridades estadounidenses han reconocido que desconocen la identidad de las personas que viajan en las embarcaciones antes de atacar los objetivos, según CNN.