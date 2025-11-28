Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » Ataque doble de EE.UU. en el Caribe deja 11 muertos

Ataque doble de EE.UU. en el Caribe deja 11 muertos

El ataque doble en el Caribe ejecutado por las Fuerzas Armadas de EE.UU. dejó 11 muertos tras un segundo operativo.
Por 
2025-11-28T20:42:52+00:00
FOTO AGENCIA EFE

Publicado el 11/28/2025 a las 15:42

  • Doble ataque estadounidense reportado
  • Once muertos tras operación
  • Crecen dudas sobre legalidad

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque contra un supuesto narcotraficante que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después de que un primer operativo no eliminara a todos los pasajeros, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

El primer ataque pareció inutilizar la embarcación y causar varias muertes, pero evaluaciones posteriores señalaron que algunos tripulantes habían sobrevivido, de acuerdo con esas fuentes.

El segundo ataque ordenado contra el mismo blanco provocó la muerte de los sobrevivientes que permanecían a bordo, elevando el total de fallecidos a 11 y hundiendo finalmente el barco.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había instruido antes de la operación que se aseguraran de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros, aunque no está claro si fue informado sobre la presencia de sobrevivientes antes de que se realizara la segunda ofensiva.

Ataque doble en el Caribe bajo escrutinio

El presidente Donald Trump fue informado el mismo día sobre el operativo y las muertes resultantes, pero el Gobierno no ha reconocido públicamente que hubo personas que sobrevivieron al primer ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Trump sugiere nuevas medidas contra redes de narcotráfico en Venezuela

Trump declaró el jueves que las acciones en tierra para detener presuntas redes de narcotráfico en Venezuela podrían “comenzar muy pronto”, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en Latinoamérica.

Las autoridades estadounidenses han reconocido que desconocen la identidad de las personas que viajan en las embarcaciones antes de atacar los objetivos, según CNN.

Críticas desde el Congreso por operaciones no reveladas

La representante demócrata Madeleine Dean expresó a CNN su preocupación por la falta de transparencia en las operaciones marítimas ejecutadas por el Gobierno.

Dean afirmó que revisó documentos clasificados en un SCIF como parte de su labor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y que no encontró evidencia clara que respaldara el hundimiento de embarcaciones y la muerte de sus ocupantes.

Según la congresista, le “alarma la cantidad de embarcaciones que este Gobierno ha desmantelado sin consultar siquiera al Congreso”. Un señalamiento que refleja el creciente malestar entre legisladores respecto a la supervisión y justificación de estas acciones militares.

Las personas familiarizadas con el doble ataque señalaron a CNN que existe inquietud en círculos gubernamentales sobre la posible violación del derecho internacional humanitario. Particularmente porque este prohíbe la ejecución de combatientes que están fuera de combate debido a lesiones o rendición.

Expertos alertan sobre posibles violaciones del derecho internacional

Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y analista sénior del grupo de expertos Crisis Group. Advirtió que el operativo podría ser ilegal bajo distintos estándares del derecho de los conflictos armados.

Harrison señaló que “están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal. Según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”.

Las preocupaciones se intensifican ante la falta de información oficial sobre las identidades de los tripulantes. La justificación del segundo ataque y el nivel de conocimiento que las autoridades civiles tenían sobre los sobrevivientes.

Los detalles del doble ataque fueron reportados inicialmente por The Intercept y The Washington Post, lo que impulsó un nuevo escrutinio público y legislativo sobre la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe y su posible expansión hacia territorio venezolano.

