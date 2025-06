Ataque de tres perros dejan a dos niños con graves heridas.

Su familia hace un GoFundMe para cubrir gastos.

Buscan $10.000 dólares para ayudar a Héctor y Jr.

Kaylanie W. abrió una campaña en GoFundMe titulada “Help My Cousin & Her Boys Recover After Vicious Dog Attack” para apoyar a su prima y a los hermanos Héctor y Jr.

Hace pocos días, los pequeños jugaban al aire libre cuando tres perros se abalanzaron sobre ellos. La escena fue tan violenta que dos transeúntes intervinieron para salvarles la vida.

Héctor, el más afectado, sufrió 76 heridas y una cirugía de ocho horas.

Su estado exige hospitalizaciones prolongadas, curaciones diarias y atención psicológica, mientras Jr lidia con lesiones menores pero un profundo trauma.

La familia enfrenta una doble crisis: sanitaria y económica. La madre de los niños dejó su empleo para permanecer junto a Héctor, lo que interrumpe el ingreso principal del hogar.

Los costos médicos —que incluyen terapia física, sesiones de salud mental y medicación— se suman al alquiler, servicios y alimentación.

Además, buscarán asesoría legal para reclamar responsabilidades al dueño de los perros y al parque donde ocurrió el ataque.

Pues exigen garantías de que hechos así no se repitan con otros menores.