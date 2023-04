Un grupo rebelde en la provincia de Ituri, en el este del Congo, mató al menos a 42 personas el viernes, según una organización de la sociedad civil e informó la agencia The Associated Press. Ante la situación, señalaron que el ataque perpetuado se ha ido agravando desde el mes de febrero.

“Quemaron varias casas”

Tres pueblos en el territorio de Djugu fueron atacados por el grupo de milicianos CODECO, dijo Dieudonne Lossa, presidente de la organización en Banyari Kilo, el área donde ocurrieron los ataques, indicó la agencia The Associated Press. En las declaraciones de Lossa, señalaron que se quemaron varias casas.

“Quemaron varias casas. También hay siete personas heridas que aún no han sido asistidas”, dijo Lossa y citó The Associated Press. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando los grupos de rebeldes que atacaron los poblados y por ello, detallaron que se encuentran luchando en contra de estos actos.