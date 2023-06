Un testigo presente en la escena aseguró que uno de los pequeños que fueron heridos en el frenético ataque estaba en un cochecito para bebés, así lo dio a conocer el medio británico de The Sun. Los echos ocurrieron cerca del lago de Annecy al sur de Francia. Las madres de los pequeños vieron cómo el sujeto los apuñalaba.

El ex futbolista del Liverpool, Anthony Le Tallec, se encontraba en el lugar de los hechos y dijo que «Estaba corriendo por el lago y vi alrededor de diez personas corriendo en dirección opuesta a mí. Les pregunté qué pasaba y alguien me dijo, corre, corre, hay alguien apuñalando a la gente. ‘¡Ha apuñalado a unos niños, corre, corre!’, dijo uno de ellos'». Archivado como: Ataque cuchillo niños heridos.

«Saltó (en el parque infantil), comenzó a gritar y luego se dirigió hacia los cochecitos, golpeando repetidamente a los pequeños con un cuchillo, Las madres lloraban, todos corrían», dijo George, otro testigo y propietario de un restaurante cercano», compartió uno de los testigos según The Sun.

La policía logró capturar al hombre que desató ataque con cuchillo en Annecy

Otro de los testigos señaló que «El hombre estaba gritando en inglés y causó un pánico absoluto cuando comenzó a atacar a los pequeños. Quería lastimar a tantas personas como pudiera. Causó una carnicería. Los niños eran blancos fáciles. Después de que la gente trató de asustarlo, se alejó y la policía intervino» añadió a sus declaraciones

Afortunadamente el hombre fue derribado por la policía después del ataque. El sujeto armado identificado más tarde como el solicitante de asilo Abdalmash H., de 32 años, que llegó al país en 2022. Las agencias de seguridad no lo conocían y sus motivos no estaban claros, dijo una fuente de investigación según The Sun. Archivado como: Ataque cuchillo niños heridos.