EE. UU. mata a cuatro en ataque contra presunto barco con drogas en Latinoamérica

Pentágono reporta nuevo ataque

Cuatro muertos en embarcación

Crecen dudas en el Congreso

Segun informa CBS, El Pentágono confirmó que un nuevo operativo militar estadounidense dejó cuatro personas muertas tras un ataque a barco sospechoso de transportar drogas en aguas latinoamericanas del Pacífico Oriental.

El Comando Sur informó que la operación fue ordenada directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y divulgó imágenes no clasificadas mostrando parte del ataque ejecutado.

Según el comunicado oficial, inteligencia militar determinó que el barco trasladaba narcóticos ilícitos y navegaba por una ruta ampliamente reconocida como corredor habitual del narcotráfico internacional.

Durante el ataque a barco con drogas, las fuerzas estadounidenses abatieron a las cuatro personas a bordo, calificadas como narcoterroristas en la declaración emitida por el Comando Sur estadounidense.

Operaciones en el Pacífico aumentan bajo nuevas órdenes

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025



Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha lanzado al menos veintidós ataques contra embarcaciones identificadas por la administración Trump como presuntos transportes de narcóticos en el Pacífico Oriental.

Las autoridades estadounidenses afirman que estos operativos buscan interrumpir circuitos de financiamiento vinculados al narcotráfico regional, aunque no han presentado pruebas detalladas que respalden públicamente tales afirmaciones.

El ataque del jueves representa el primero informado desde el quince de noviembre, continuando una estrategia sostenida que ha dejado al menos ochenta y siete personas fallecidas.

Estos ataques marítimos forman parte de esfuerzos más amplios de la Casa Blanca destinados a presionar políticamente al régimen del líder venezolano Nicolás Maduro en Latinoamérica.