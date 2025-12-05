EE. UU. mata a cuatro en ataque contra presunto barco con drogas en Latinoamérica
Publicado el 12/04/2025 a las 22:12
- Pentágono reporta nuevo ataque
- Cuatro muertos en embarcación
- Crecen dudas en el Congreso
Segun informa CBS, El Pentágono confirmó que un nuevo operativo militar estadounidense dejó cuatro personas muertas tras un ataque a barco sospechoso de transportar drogas en aguas latinoamericanas del Pacífico Oriental.
El Comando Sur informó que la operación fue ordenada directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y divulgó imágenes no clasificadas mostrando parte del ataque ejecutado.
Según el comunicado oficial, inteligencia militar determinó que el barco trasladaba narcóticos ilícitos y navegaba por una ruta ampliamente reconocida como corredor habitual del narcotráfico internacional.
Durante el ataque a barco con drogas, las fuerzas estadounidenses abatieron a las cuatro personas a bordo, calificadas como narcoterroristas en la declaración emitida por el Comando Sur estadounidense.
Operaciones en el Pacífico aumentan bajo nuevas órdenes
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha lanzado al menos veintidós ataques contra embarcaciones identificadas por la administración Trump como presuntos transportes de narcóticos en el Pacífico Oriental.
Las autoridades estadounidenses afirman que estos operativos buscan interrumpir circuitos de financiamiento vinculados al narcotráfico regional, aunque no han presentado pruebas detalladas que respalden públicamente tales afirmaciones.
El ataque del jueves representa el primero informado desde el quince de noviembre, continuando una estrategia sostenida que ha dejado al menos ochenta y siete personas fallecidas.
Estos ataques marítimos forman parte de esfuerzos más amplios de la Casa Blanca destinados a presionar políticamente al régimen del líder venezolano Nicolás Maduro en Latinoamérica.
Ataque a barco con drogas se suma a ofensiva regional
La operación ocurre mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrenta intenso escrutinio por un ataque previo realizado el dos de septiembre en aguas del Caribe que dejó múltiples víctimas.
El Washington Post informó que aquel barco fue impactado por dos misiles estadounidenses, una revelación posteriormente confirmada por la Casa Blanca en declaraciones oficiales a la prensa.
Ese ataque generó cuestionamientos entre legisladores, quienes debatieron si la acción, especialmente un segundo impacto, podría constituir un posible crimen de guerra dadas sus circunstancias particulares.
Según fuentes citadas por CBS News, el segundo ataque se produjo cuando dos sobrevivientes intentaban regresar al barco, presumiblemente para recuperar parte de la droga transportada.
Controversia en el Congreso por ataque previo
Hegseth negó haber ordenado el segundo ataque del incidente de septiembre, afirmando que la decisión fue tomada por el almirante Frank “Mitch” Bradley, jefe de Operaciones Especiales.
El informe del Washington Post también señaló que Hegseth supuestamente ordenó matar a todos los pasajeros del barco, acusaciones que él y Bradley negaron ante legisladores informados.
El Congreso celebró una sesión privada para revisar el material visual del segundo ataque, permitiendo a los legisladores observar directamente la secuencia del operativo marítimo estadounidense.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, junto con Bradley, presentó información contextual a los legisladores y respondió preguntas relacionadas con decisiones tomadas durante la operación.
Posturas divididas tras revisión del video militar
Tras analizar la grabación, el representante demócrata Jim Himes calificó lo observado como una de las situaciones más preocupantes que ha presenciado durante su servicio público oficial.
En contraste, el senador republicano Tom Cotton expresó que no encontró nada perturbador en el video, generando una evidente división política sobre la interpretación del ataque.
Las posturas enfrentadas reflejan tensiones crecientes en el Congreso respecto a legalidad, transparencia y límites operativos de intervenciones militares estadounidenses en aguas latinoamericanas.
Mientras continúan debates internos, el Pentágono confirmó que las operaciones contra embarcaciones sospechosas seguirán activas como parte de la estrategia regional de seguridad impulsada por la administración Trump.