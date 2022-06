Los policías llegaron y arrestaron a un hombre, cuyo nombre no se dio a conocer al momento de la redacción de esta nota. Los heridos fueron atendidos por lesiones menores antes de continuar su viaje, dijeron las autoridades. Otras operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas, agregaron.

El hombre condujo hasta el aeropuerto, entró en la Terminal Internacional, “caminó alrededor de las salidas de la terminal y sacó un arma blanca” antes de atacar a tres hombres alrededor de las 6 p.m., precisó la policía citada por The Associated Press.

¿Cuál fue el arma que se usó en este ataque?

No estaba claro si el sospechoso era un viajero y tampoco se conocía el motivo del ataque, dijo Mackey. Un reportero de la televisora KTVU-TV que estaba en el aeropuerto para cubrir el regreso a casa del equipo local de basketball de los Warriors de Golden State dijo que los agentes retiraron del lugar un cuchillo grande.

De acuerdo con Boston 25 News, algunos testigos dijeron que el arma que utilizó el atacante se parecía a un machete. No hubo otros detalles de inmediato. Por otra parte, otro ataque ha dejado un muerto y siete heridos en una iglesia, de acuerdo con The Associated Press.