Ataque aéreo en Sudán deja al menos 17 muertos, incluidos cinco niños

No estaba claro si se trató de un ataque de avión o de dron. La Fuerza Aérea ha atacado reiteradamente a las FAR y estas han respondido con drones y armas antiaéreas. El conflicto en Sudán estalló a mediados de abril, tras meses de tensiones crecientes entre las fuerzas armadas y las FAR.

Un ataque aéreo en la capital sudanesa de Jartum mató este sábado al menos a 17 personas, entre ellas cinco niños, informaron funcionarios de salud, al continuar los combates entre generales rivales que intentan controlar el país, reporta The Associated Press .

Aviones del ejército bombardearon la zona

Publicó imágenes de viviendas dañadas y personas que removían escombros. También había imágenes que dijo eran de una niña y un hombre heridos. Las FAR dijeron en un comunicado que aviones del ejército bombardearon la zona, donde mataron o hirieron a civiles.

Derribaron un avión de combate MiG, según dijeron. No fue posible verificar estas afirmaciones de manera independiente. Además The Associated Press señala que un vocero militar no respondió a los pedidos de declaraciones.