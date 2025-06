Marco Rubio: “El mundo es más seguro tras ataques a Irán”

Según informa la agencia EFE, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este domingo que el mundo es “más seguro y estable” tras los recientes ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Durante una entrevista en el programa dominical de Fox News, Rubio defendió con firmeza la ofensiva aérea llevada a cabo el sábado contra los sitios de Fordó, Natanz e Isfahán.

“Lo que ocurrió anoche representa un punto de inflexión”, declaró Rubio.

Según el funcionario, la operación militar, la más grande hasta la fecha con aviones B-2, logró eliminar de manera efectiva las capacidades nucleares del régimen iraní.

JUST IN: US Secretary of State Marco Rubio, in a Sunday morning interview with Maria Bartiromo on Fox News, said “President Trump did the world a favor” with the strike on Iran’s nuclear sites. Rubio described Iran as the top state sponsor of terrorism and pointed to its long… pic.twitter.com/TeAXkAzsxI

