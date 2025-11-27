Atacante de Washington estaría vinculado a la CIA, según reportes

Se presumen que el atacante de Washington había colaborado con la CIA antes del violento ataque junto a la residencia presidencial.

Un atacante de Washington dejó a dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos.

Se generó alarma nacional porque el presunto agresor había trabajado para la CIA.

Se esperan más operativos de seguridad y revisión de permisos tras el incidente.

La captura de Rahmanullah Lakanwal, un hombre de 29 años y ciudadanía afgana, encendió fuertes alertas en la capital tras el ataque.

El hecho ocurrió en vísperas del Día de Acción de Gracias y rápidamente atrajo atención nacional por los antecedentes del detenido, quien según Fox News había colaborado con agencias del Gobierno estadounidense antes de llegar al país en 2021.

Atacante de Washington: primeros hallazgos de investigación

Según información reportada por EFE, Fox News indicó que Lakanwal había trabajado para la CIA como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

Ese vínculo le permitió ser trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2021, cuando la Administración de Joe Biden gestionó la retirada de Afganistán.

🇺🇸🇦🇫 | El tirador de DC era un comando afgano afiliado a la CIA y vinculado al equipo de Asesinato de Élite. Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, es el hombre que abrió fuego contra dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental estacionados en Washington DC, dejando a… pic.twitter.com/DaPCeVPZV6 — Adais Cásares (@adais_casares) November 27, 2025

El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que ese traslado se justificó por su colaboración con agencias como la CIA, aunque recalcó que su trabajo terminó poco después de la evacuación.

El ataque ocurrió a la entrada de la estación de metro Farragut West, a solo 500 metros de la Casa Blanca. El presunto atacante de Washington disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional, dejándolos en estado crítico.

El lugar es una zona de alto tránsito para trabajadores, viajeros y residentes que se desplazan diariamente por el centro de la ciudad.

Lakanwal fue detenido en el lugar y se confirmó que su permiso para permanecer en Estados Unidos había expirado, dejándolo bajo un estatus irregular.

El presidente Donald Trump condenó el incidente y lo calificó como “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo” .

. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó además que se sumarán 500 militares a los 2.500 que ya patrullan la capital desde agosto.

Quién es el sospechoso y por qué trabajó para la CIA

Rahmanullah Lakanwal formó parte de una fuerza asociada al Gobierno estadounidense en Kandahar, un rol estratégico durante la presencia militar en Afganistán.

Su labor consistía en apoyar operaciones de seguridad locales en coordinación con agencias estadounidenses, incluida la CIA.

Por ello, fue considerado un colaborador clave y trasladado a Estados Unidos bajo un programa especial autorizado por la Administración Biden.

Sin embargo, Ratcliffe cuestionó esa decisión y aseguró que Lakanwal “y muchas otras personas nunca deberían haber tenido permitido” ingresar al país.

Para él, la evacuación de 2021 dejó fallas significativas que hoy generan consecuencias, como el ataque reciente.

Qué dicen las fuentes oficiales

Ratcliffe fue directo en sus críticas: consideró que permitir la entrada de Lakanwal fue un error y responsabilizó a la Administración Biden por lo ocurrido.

Dijo que los ciudadanos y los miembros del servicio “merecen mucho más que tener que soportar las continuas consecuencias” de esa gestión.

Trump también reaccionó con firmeza y calificó el incidente como terrorismo, insistiendo en que se deben reforzar las medidas de seguridad en la capital.

Qué sigue tras el tiroteo cercano a la Casa Blanca

Las autoridades federales preparan un refuerzo adicional de personal militar y operativo en Washington.

Con los 500 militares adicionales anunciados por el secretario Hegseth, se espera intensificar patrullajes y controles preventivos en zonas clave.

Asimismo, podrían revisarse los programas aplicados a colaboradores afganos trasladados a Estados Unidos tras la retirada de 2021.

Esto incluiría una evaluación más profunda de antecedentes, permisos expirados y procesos migratorios activos.