Stephanie Winston Wolkoff, la examiga y ex asesora de Melania Trump puso el dedo en la herida y no se quedó callada al respecto enviando un potente texto: “Justo cuando pensaba que los Trump no podían caer más bajo y mientras somos testigos de la catastrófica devastación en Florida, nuestra ex primera dama Melania Trump se centra en la venta de chucherías y en reeditar algo que ella misma dijo sobre la Navidad, pero afirmando lo contrario”, comenzó.

Ex amiga de la exprimera dama la deja en evidencia

La ex asesora de Melania Trump continuó ‘arrasando’ con la imagen de la exprimera dama ante la insensibilidad de no importarle la devastación del huracán y sí querer ‘hacer leña del árbol caído’ con sus artículos para Navidad: “¿No se escuchó a sí misma, la basura de la Navidad? Es espantoso que Melania se aproveche de la tragedia de Florida para rehacer su imagen. Cientos de personas se enfrentan a la pérdida de vidas y Melania Trump quiere venderte adornos navideños digitales para una casa sin techo y sin electricidad”, escribió.

Pro finalizó aún más contundente: “Así es Melania… está fuera de la realidad y de las necesidades de la gente. Para Melania, todo es cuestión de dinero y atención. Nada, absolutamente nada ha cambiado en ella. Me llevó años aceptar que a Melania no le importa. No le importa la Navidad, no le importa reunir a las familias separadas, no le importa. Y punto. Y es triste que una persona en su posición de poder se preocupe tan poco por tantas cosas”, remató.