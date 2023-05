Estuvo a punto de perder el bebé

En sus declaraciones, la joven asegura que la “golpearon con los pies y que le dolían las caderas, el vientre, la cabeza y los brazos”. La Policía pidió el apoyo de una ambulancia y ordenaron su traslado a un centro asistencial. Horas después, Moreno deja circular una fotografía con un mensaje en el que asegura que su esposa está estable, pero estuvo a punto de perder el bebé.

“Ya estamos bien. Los que no lo estarán serán los atacantes venezolanos, mi esposa ya puso la denuncia y que paguen por el intento de homicidio que intentaron”, escribió Moreno. Los comentarios no se dejaron esperar y también se hicieron públicas las dudas sobre la veracidad de lo ocurrido. “si esto es verdad, algo así era de esperar. Tu crees que todo es una gracia y no mides tus palabras”, opina leosanchez1977. Archivado como: Atacan inmigrante robar Walmart.