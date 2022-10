Comienza la final de la Liga Americana

Astros toman ventaja en la serie frente a los Yankees

¿Quién llegará a la Serie Mundial?

Astros vencen Yankees. Alex Bregman conectó un jonrón de tres carreras temprano, Framber Valdez lanzó siete sólidas entradas y los Astros de Houston derrotaron el jueves 3-2 a los Yankees de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El toletero de los Yankees, Aaron Judge, falló por poco un jonrón de dos carreras en el octavo cuando su batazo fue atrapado justo frente a la pared corta por el jardinero derecho Kyle Tucker. La pelota habría aterrizado en el corto porche del jardín derecho en el Yankee Stadium, mostró Statcast; con el techo abierto en el Minute Maid Park, el viento podría haber derribado la oferta de Judge.

Astros vencen a Yankees en el primero de la serie

Una noche después de que Justin Verlander abanicó a 11 en una victoria por 4-2 en el Juego 1 de la serie al mejor de siete, Valdez tuvo otra sólida actuación como lanzador y el jonrón de Bregman en la tercera entrada fue todo lo que Houston necesitaba. Los Astros mejoraron a 5-0 esta postemporada.

Valdez permitió solo cuatro hits, no dio boletos y ponchó a nueve. Las únicas carreras que anotó Nueva York fueron sucias, llegando en el cuarto después de que Valdez, nervioso, cometiera dos errores en la misma jugada, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.