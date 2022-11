En este encuentro quedó en claro que la disputa por el campeonato aún no está definido y que está más parejo que nunca. El único juego sin hits anterior en la Serie Mundial fue un juego perfecto de Don Larsen de los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn en 1956.

Astros juego sin hits: Se empata la serie

Javier y tres relevistas no estuvieron perfectos, pero estuvieron cerca. Además, ya habían hecho esto antes: Javier, el titular en un juego sin hits combinado contra los Yankees de Nueva York en junio, fue retirado con un juego sin hits en curso después de 97 lanzamientos esta vez, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly siguieron cada uno con una entrada sin hits, asegurando que el campeonato de este año se decidirá este fin de semana en el Minute Maid Park. Pero primero, el Juego 5 el jueves por la noche en Filadelfia: el as de los Astros, Justin Verlander, volverá a perseguir esa esquiva primera victoria en la Serie Mundial cuando se enfrente a Noah Syndergaard. Solo pueden aspirar a lanzar tan bien como Javier. Archivado como: Astros juego sin hits