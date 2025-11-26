Aston Martin confirma nuevo director para 2026

Aston Martin anunció a su nuevo director de equipo para 2026, mientras Andy Cowell asumirá el rol de director.

Aston Martin anunció un movimiento histórico para su futuro inmediato en la Fórmula 1: Adrian Newey, uno de los ingenieros más exitosos en la historia del automovilismo, será director de equipo a partir de 2026.

Su llegada reconfigura el mando dentro de la escudería, mientras Andy Cowell, actual director y CEO, transita hacia un nuevo rol como director de estrategia.

La estructura se ajusta en pleno proceso de preparación para el profundo cambio reglamentario que entrará en vigor la próxima temporada.

Un cambio pensado para maximizar fortalezas

El anuncio llega después de meses de expectativas sobre el rumbo de la escudería, que incluso incluyeron rumores sobre la posible incorporación de Christian Horner.

Finalmente, Aston Martin despejó dudas al confirmar un reacomodo interno que busca potenciar el talento disponible en su equipo directivo.

Newey, diseñador responsable de autos campeones que suman 12 títulos de constructores en la F1, llegó como accionista al inicio de la temporada 2025.

Esa participación le otorgó una jerarquía única dentro de la estructura técnica, por encima de cualquier otro director técnico tradicional.

Ahora, su ascenso al puesto máximo en pista lo coloca al frente del proyecto 2026, en un año clave por la nueva reglamentación y la transformación del equipo en escudería oficial de fábrica.

Mientras tanto, Andy Cowell —exjefe de motores de Mercedes y figura central en el funcionamiento del equipo este año— se enfocará en integrar la nueva unidad de potencia desarrollada con Honda, así como en coordinar el trabajo con Aramco y Valvoline, proveedores de combustible y lubricantes. Su tarea será asegurar que la transición técnica se realice sin fricciones.

Un proyecto ambicioso para 2026

El futuro inmediato del equipo está marcado por su ambición: competir al máximo nivel bajo el nuevo reglamento técnico.

En los últimos años, Aston Martin ha invertido en una nueva fábrica, un túnel de viento y una infraestructura diseñada para dar el salto definitivo hacia las victorias.

Lawrence Stroll, propietario y presidente ejecutivo, respaldó públicamente la transición, subrayando que ambos roles —el de Newey y el de Cowell— se complementan para llevar al equipo al siguiente nivel en un contexto competitivo completamente nuevo.

A pesar de esa visión a largo plazo, el presente entrega un contraste: Aston Martin atraviesa una campaña decepcionante en 2025, ocupando el octavo lugar en el Campeonato de Constructores tras ceder el séptimo puesto ante Haas en Las Vegas.

El reordenamiento directivo busca revertir precisamente esa tendencia.

La visión técnica de Newey para la nueva era

Newey destacó que este paso le permitirá aprovechar al máximo el potencial del equipo, al que elogió por su talento individual y su capacidad para adaptarse a los retos.

Para el ingeniero británico, el nuevo reglamento de 2026 —que traerá motores híbridos renovados y cambios aerodinámicos profundos— exige una estrategia clara y una integración total entre chasis, combustible y unidad de potencia.

Con Cowell centrado en optimizar esa integración junto a Honda, Aramco y Valvoline, y Newey guiando la dirección en pista, Aston Martin apuesta a una estructura binaria que combine creatividad técnica, capacidad de gestión y una ejecución más sólida que la de 2025.

