Asteroide de Nochebuena amenaza a la Tierra este 24 de diciembre

Este 24 de diciembre, mientras millones de niños esperan ver el trineo de Papá Noel cruzar el cielo, un asteroide del tamaño de un edificio de 10 pisos también se desplazará cerca de la Tierra.

La NASA ha confirmado que el asteroide 2024 XN1 pasará a una velocidad de 14,743 mph y a una distancia de 4,48 millones de millas (7,21 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

Según el panel de control Asteroid Watch de la NASA, el asteroide no representa una amenaza para la humanidad, pero su proximidad es un recordatorio de que objetos de gran tamaño pueden acercarse sin previo aviso.

El asteroide fue detectado recién el 12 de diciembre, lo que pone de manifiesto la importancia de los sistemas de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra.

