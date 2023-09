Aspirantes republicanos a la presidencia de EEUU se enfrentan en segundo debate

A pesar de ello, durante el evento no se mencionaron las cuatro causas penales que actualmente enfrenta el ex presidente.

Según una encuesta publicada el domingo pasado por The Washington Post, y ABC News Trump continúa siendo el principal favorito para enfrentarse a Biden.

«Sinceramente, cada vez que te escucho me siento un poco más tonta por lo que dices», declaró Haley.

«Creo que estaríamos mejor servidos como Partido Republicano si no nos ponemos a lanzar insultos personales», respondió por su uso de TikTok.

Los perderos

Pidieron a los candidatos que dijeran a quién votarían para salir de la isla, una aparente referencia al reality show “Survivor”.

De acuerdo con la información de The Associated Press, el juego no avanzó mucho una vez DeSantis dijo que era insultante.

Los demócratas, por su parte, alegaron que el debate no importaba. Biden estaba en California en ese momento.

El presidente hacía acto de presencia en un evento de recaudación de campaña en la zona de San Francisco para su campaña de reelección.