Y es que, tanto Niurka como su ex esposo, el papá de Emilio reaccionaron de formas inimaginables, pero era cuestión de esperar a que la vedette cubana tuviera una espontánea reacción al darse cuenta de que su hijo podría ser el siguiente eliminado, cuando muchos esperan que sea el ganador.

Así reaccionó Niurka al enterarse que Emilio está nominado: ¿Manda mensaje a la producción del programa?

Ante ésta sorpresiva noticia, la reacción de Niurka Marcos no se hizo esperar en lo absoluto y por medio de sus historias en Instagram habló sobre la nominación de su hijo, sin embargo muchos piensan que la actriz quiso lanzar una advertencia en caso de que quieran sacar a Emilio.

«Ya me escribieron de todos lados pa’ avisarme ‘Mamá Niu, ve lo que dijo Diego’, ‘Niurka no lo va a poder salvar’. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego», dice la cubana en un tono un poco sarcástico, esto fue claramente un mensaje para el conductor del programa.