Así es la casa en la que se ocultaba Rafael Caro Quintero (FOTOS)

No opuso resistencia

Según Sinembargo acuerdo con testimonios de residentes y civiles armados, el capo no opuso resistencia y sus guardaespaldas tampoco. Él no pudo avanzar más hacia sierra arriba porque ya no era ágil y tenía dolencias en las rodillas, pues ya no era el joven Caro.

Uno de los elementos que recibieron reconocimiento por su destacable labor durante el operativo para atrapar a Caro Quintero fue “Max” una perrita altamente especializada en búsquedas, pues al ser una sabueso su olfato es sumamente agudo y pudo dar indicios de donde estaba Quintero.