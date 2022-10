Aunque la policía no dijo si los siete tiroteos estaban relacionados con la misma arma, McFadden aludió a una sola pistola durante la conferencia de prensa. “No tengo absolutamente ninguna respuesta sobre por qué esa pistola permaneció inactiva durante más de 400 días”, entre los tiroteos de abril de 2021 y el primer caso este verano, dijo el jefe.

La mujer resultó herida en Stockton días después. Pasó más de un año, luego los cinco asesinatos en Stockton ocurrieron entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, todos en un radio de unas pocas millas cuadradas, dijo la policía, de acuerdo con información de la agencia The Associated Press.

¿Qué tenían en común las víctimas?

Las autoridades anunciaron la semana pasada que cinco hombres en Stockton fueron emboscados y asesinados a tiros, solos en la oscuridad. El lunes, la policía dijo que los dos casos adicionales del año pasado estaban relacionados con esos asesinatos.

Se busca a una persona de interés en relación con el derramamiento de sangre (aparecen en video en varias de las escenas del crimen), pero no hay evidencia que los vincule directamente con los tiroteos, dijo McFadden. Dijo que algunas de las víctimas no tenían hogar y otras no.