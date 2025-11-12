Asesino de Carolina del Sur pierde su última apelación y será ejecutado por fusilamiento

Tribunal confirma ejecución por fusilamiento

Asesino escribió mensaje con sangre

Carolina del Sur reanuda ejecuciones

Segun informa CBS ,El Tribunal Supremo de Carolina del Sur ha rechazado la última apelación de Stephen Bryant, un hombre condenado por el asesinato de tres personas y por escribir con la sangre de una de sus víctimas un mensaje burlón para la policía.

Bryant, de 44 años, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el viernes a las 18:00 horas (hora del este) en una prisión estatal de Columbia, tras más de dos décadas en el corredor de la muerte.

El alto tribunal del estado confirmó la sentencia de muerte dictada en 2008, desestimando los argumentos de la defensa sobre un posible daño cerebral prenatal causado por el consumo de alcohol y drogas de la madre durante el embarazo.

Los abogados de Bryant habían sostenido que el juez del juicio no consideró adecuadamente las consecuencias del trastorno del espectro alcohólico fetal.

Asesino de Carolina del Sur planeó sus crímenes



Los magistrados concluyeron que esa evidencia “no habría cambiado el resultado del proceso”.

En su fallo unánime, los jueces afirmaron que Bryant mostró un “alto nivel de planificación, toma de decisiones y cálculo” al cometer los crímenes.

La decisión se produjo pocas semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara también a revisar el caso.

Bryant fue condenado por el asesinato de Willard “TJ” Tietjen, cometido en octubre de 2004 en el domicilio de la víctima, en el condado de Sumter.