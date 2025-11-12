Asesino de Carolina del Sur pierde su última apelación y será ejecutado por fusilamiento
Publicado el 11/11/2025 a las 21:00
- Tribunal confirma ejecución por fusilamiento
- Asesino escribió mensaje con sangre
- Carolina del Sur reanuda ejecuciones
Segun informa CBS ,El Tribunal Supremo de Carolina del Sur ha rechazado la última apelación de Stephen Bryant, un hombre condenado por el asesinato de tres personas y por escribir con la sangre de una de sus víctimas un mensaje burlón para la policía.
Bryant, de 44 años, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el viernes a las 18:00 horas (hora del este) en una prisión estatal de Columbia, tras más de dos décadas en el corredor de la muerte.
El alto tribunal del estado confirmó la sentencia de muerte dictada en 2008, desestimando los argumentos de la defensa sobre un posible daño cerebral prenatal causado por el consumo de alcohol y drogas de la madre durante el embarazo.
Los abogados de Bryant habían sostenido que el juez del juicio no consideró adecuadamente las consecuencias del trastorno del espectro alcohólico fetal.
Asesino de Carolina del Sur planeó sus crímenes
Los magistrados concluyeron que esa evidencia “no habría cambiado el resultado del proceso”.
En su fallo unánime, los jueces afirmaron que Bryant mostró un “alto nivel de planificación, toma de decisiones y cálculo” al cometer los crímenes.
La decisión se produjo pocas semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negara también a revisar el caso.
Bryant fue condenado por el asesinato de Willard “TJ” Tietjen, cometido en octubre de 2004 en el domicilio de la víctima, en el condado de Sumter.
Detalles del crimen y mensaje con sangre
Los investigadores señalaron que el acusado disparó a Tietjen, quemó sus ojos con cigarrillos y escribió en la pared la frase “Atrápame si puedes” utilizando la sangre del hombre asesinado.
Además, tomó un agarrador de cocina hecho por la hija de la víctima, lo empapó parcialmente en sangre y lo dejó junto a la escena del crimen.
El gesto macabro formaba parte de una serie de mensajes burlones dirigidos a los agentes que lo buscaban.
Durante cinco días, Bryant mantuvo en vilo a las autoridades y a los residentes del condado de Sumter.
Asesino de Carolina del Sur será fusilado
Según los fiscales, también asesinó a dos hombres a los que había recogido en su camioneta, después de que estos descendieran para orinar en un camino rural.
Los crímenes ocurrieron en distintas zonas del condado, conectadas por caminos de tierra y alejadas de las zonas urbanas.
Los investigadores describieron los asesinatos como metódicos y fríamente ejecutados, descartando cualquier indicio de impulsividad.
En su testimonio, la hija de Tietjen recordó las llamadas telefónicas que realizó antes de descubrir la tragedia.
La defensa alegó abuso y daño cerebral
En su apelación más reciente, la defensa de Bryant presentó nuevos informes médicos y psicológicos que, según afirmaron, demostraban que el acusado sufría daño cerebral y secuelas de abuso sexual infantil.
El documento incluía el testimonio de un psicólogo clínico que lo entrevistó en 2024. Quien detalló episodios de maltrato a manos de familiares y conocidos durante su infancia.
Sin embargo, los jueces determinaron que esas pruebas solo ofrecían “una narrativa diferente” sobre su vida, sin modificar la gravedad de sus actos.
Los magistrados coincidieron con la fiscalía en que los crímenes fueron resultado de una conducta deliberada y no de una incapacidad mental.
Debate sobre la pena de muerte en Carolina del Sur
Bryant aún puede solicitar al gobernador de Carolina del Sur la conmutación de su sentencia por cadena perpetua.
La decisión, sin embargo, no se conocería hasta minutos antes de la ejecución. Y en la era moderna de la pena de muerte en el estado ningún gobernador ha concedido un indulto.
Bryant eligió morir por fusilamiento, método que el estado reintrodujo en 2021 debido a la escasez de fármacos para la inyección letal.
Será el tercer prisionero ejecutado por este método en 2025.