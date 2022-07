Hombre que confesó asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón dice motivos por lo que lo mató

Asegura que no es un tema político y da a conocer sus razones

La policía aún investiga y borran videos de su muerte en las redes sociales

Tras el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, su homicida, Tetsuya Yamagami revela que su rencor no era político, por lo que tuvo que confesar la razón por la cual decidió terminar con la vida del hombre al que muchas naciones le lloran, de acuerdo a información que fue publicada por el portal de noticias de New York Post y la agencia de AP.

Las declaraciones preliminares que el presunto homicida dio a conocer para la policía, señalan que el hombre creía que el ex primer ministro japonés estaba involucrado en una “organización específica”, pero que nunca sus motivos obedecieron a una situación política y aceptó que conspiró a matarlo porque pensó que la víctima estaba dentro de una organización contra la que guardaba rencor.

¿A QUÉ GRUPO SE RFERÍA?

Pero aunque la aclaración se hizo de esa manera, no está claro a qué organización se refería, ni si existía ni a que se dedicaba, por lo cual dejó más dudas que certezas. Durante los cuestionamientos, la policía intentaba resolver si el presunto asesino actuó solo en la escena o si alguien más participó y le ayudó a perpetrarlo.

“Estoy simplemente sin palabras por la noticia de la muerte de Abe”, dijo el primer ministro japonés Fumio Kishida, protegido de Abe. “Este ataque es un acto de brutalidad que ocurrió durante las elecciones, la base misma de nuestra democracia, y es absolutamente imperdonable. La víctima recibió heridas profundas en corazón y cuello, se dijo sobre la noticia del asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón.