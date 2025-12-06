Buscar
Inicio » Lo Último » Nacional » Vecino en Georgia recibe cadena perpetua tras matar a pareja frente a su bebé

El asesinato de pareja en Georgia conmocionó a la comunidad tras hallarse a un bebé cubierto de sangre junto a sus padres
Por 
2025-12-06T21:44:05+00:00
FOTO: FB Amber y Justing Hicks

Publicado el 12/06/2025 a las 16:44

  • Vecino asesina a pareja
  • Bebé hallado entre cuerpos
  • Sentencia con cadenas perpetuas

Segun informa people en español, Un caso que conmocionó a la comunidad de Acworth, Georgia, ha llegado finalmente a sentencia luego de que un hombre fuera declarado culpable de asesinar a un bombero y a su esposa mientras su hijo pequeño dormía en el piso superior.

Justin y Amber Hicks fueron encontrados muertos en su vivienda en noviembre de 2021, según detalla una orden judicial revisada por PEOPLE.

El brutal crimen dejó en shock a familiares, vecinos y autoridades, especialmente por las desgarradoras condiciones en las que fue hallado el bebé de la pareja.

El niño, cubierto de sangre, se encontraba acurrucado entre los cuerpos de sus padres e intentaba jugar con ellos para llamar su atención, según revelaron imágenes policiales.

El acusado y el ingreso violento al domicilio


El responsable del doble homicidio es su vecino, Matthew Scott Lanz, arrestado tras confirmarse varios cargos, entre ellos asesinato.

La investigación determinó que el 17 de noviembre de 2021, Lanz ingresó por la puerta trasera a la casa de los Hicks y les disparó fatalmente.

El caso pasó a juicio sin jurado la semana pasada, donde el acusado fue declarado culpable de todos los cargos, según documentos judiciales revisados.

La sentencia marca el cierre de una larga espera para las familias que exigían justicia desde el día del crimen.

Revelaciones del juicio y declaración del acusado

Vecino asesina a pareja, Matthew Scott Lanz culpable ,padres muertos MundoNOW
Asesinato de pareja en Georgia termina con sentencia ejemplar FOTO: SHUTTERSTOCK

El terrible hallazgo ocurrió luego de que Amber Hicks no se presentara a trabajar y la pareja dejara de responder mensajes, lo que llevó al padre de Justin a acudir a la residencia.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, confirmaron que ambos adultos habían sido asesinados y que el bebé estaba ileso, aunque cubierto de sangre y con el pañal sin cambiar.

Durante el juicio, fiscales revelaron que Lanz dijo haber visto “luces demoníacas” dentro de la vivienda, mencionando además resentimientos previos de su hermano Austin hacia antiguos residentes de la propiedad.

Austin había irrumpido en esa misma casa años antes y murió por suicidio tras apuñalar a un oficial en Washington, D.C.

Veredicto, delitos y sentencia impuesta

Vecino asesina a pareja, Matthew Scott Lanz culpable ,padres muertos MundoNOW
Asesinato de pareja en Georgia termina con sentencia ejemplar FOTO: SHUTTERSTOCK

La defensa argumentó que no había evidencia física que vinculara directamente a Lanz con la escena del crimen.

Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de dos cargos de asesinato con malicia, cuatro de asesinato con felonía y dos de asalto agravado.

También fue encontrado culpable de crueldad infantil, manipulación de evidencia y otros delitos adicionales.

El juez impuso tres cadenas perpetuas, dos sin posibilidad de libertad condicional, además de 32 años adicionales en confinamiento.

Reacción de la comunidad y cierre del caso

La comunidad de Acworth recibió la sentencia con alivio tras casi cuatro años de espera por justicia.

Familiares y allegados destacaron la integridad y el compromiso del matrimonio Hicks con su comunidad.

El cierre judicial no elimina el dolor, pero brinda un sentido de justicia para quienes conocieron a la pareja.

El caso sigue siendo un recordatorio del profundo impacto que la violencia extrema puede tener en una comunidad.

Etiquetas: , ,
