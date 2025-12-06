Vecino en Georgia recibe cadena perpetua tras matar a pareja frente a su bebé

Vecino asesina a pareja

Bebé hallado entre cuerpos

Sentencia con cadenas perpetuas

Segun informa people en español, Un caso que conmocionó a la comunidad de Acworth, Georgia, ha llegado finalmente a sentencia luego de que un hombre fuera declarado culpable de asesinar a un bombero y a su esposa mientras su hijo pequeño dormía en el piso superior.

Justin y Amber Hicks fueron encontrados muertos en su vivienda en noviembre de 2021, según detalla una orden judicial revisada por PEOPLE.

El brutal crimen dejó en shock a familiares, vecinos y autoridades, especialmente por las desgarradoras condiciones en las que fue hallado el bebé de la pareja.

El niño, cubierto de sangre, se encontraba acurrucado entre los cuerpos de sus padres e intentaba jugar con ellos para llamar su atención, según revelaron imágenes policiales.

El acusado y el ingreso violento al domicilio

El responsable del doble homicidio es su vecino, Matthew Scott Lanz, arrestado tras confirmarse varios cargos, entre ellos asesinato.

La investigación determinó que el 17 de noviembre de 2021, Lanz ingresó por la puerta trasera a la casa de los Hicks y les disparó fatalmente.

El caso pasó a juicio sin jurado la semana pasada, donde el acusado fue declarado culpable de todos los cargos, según documentos judiciales revisados.

La sentencia marca el cierre de una larga espera para las familias que exigían justicia desde el día del crimen.