Hombre recibe cadena perpetua por asesinato estilo ejecución

Condenan asesinato estilo ejecución

Duarte recibe cadena perpetua

Video clave en el juicio

Segun informa fox5atlanta, Un hombre del condado de Gwinnett fue sentenciado a cadena perpetua por un crimen cometido en 2022 descrito como un asesinato “estilo ejecución”.

Brian Sánchez Duarte, de 32 años, fue declarado culpable de homicidio doloso por la muerte de Alinton Joel Rivera-Zúniga.

El crimen ocurrió tras un evento en un salón de Norcross, donde ambas personas habían asistido.

El jurado deliberó poco más de dos horas antes de llegar al veredicto.

Testigo clave relata momentos previos al asesinato

Duarte, la víctima y José Caraballo Méndez salieron juntos del salón Alta Gama.

Caraballo Méndez testificó que Duarte se volvió paranoico durante el trayecto y creyó que Rivera-Zúniga tenía un arma.

Para demostrar que no estaba armado, la víctima se desnudó hasta quedar en ropa interior.

El incidente escaló rápidamente hasta convertirse en un encuentro fatal.