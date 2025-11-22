Hombre recibe cadena perpetua por asesinato estilo ejecución
Publicado el 11/22/2025 a las 17:18
- Condenan asesinato estilo ejecución
- Duarte recibe cadena perpetua
- Video clave en el juicio
Segun informa fox5atlanta, Un hombre del condado de Gwinnett fue sentenciado a cadena perpetua por un crimen cometido en 2022 descrito como un asesinato “estilo ejecución”.
Brian Sánchez Duarte, de 32 años, fue declarado culpable de homicidio doloso por la muerte de Alinton Joel Rivera-Zúniga.
El crimen ocurrió tras un evento en un salón de Norcross, donde ambas personas habían asistido.
El jurado deliberó poco más de dos horas antes de llegar al veredicto.
Testigo clave relata momentos previos al asesinato
Gwinnett County man Brian Sanchez Duarte was sentenced to life without parole for the 2022 «execution-style» murder of Alinton Joel Rivera-Zuniga in Norcross, prosecutors said. https://t.co/efeUPmEAEh
— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 22, 2025
Duarte, la víctima y José Caraballo Méndez salieron juntos del salón Alta Gama.
Caraballo Méndez testificó que Duarte se volvió paranoico durante el trayecto y creyó que Rivera-Zúniga tenía un arma.
Para demostrar que no estaba armado, la víctima se desnudó hasta quedar en ropa interior.
El incidente escaló rápidamente hasta convertirse en un encuentro fatal.
Asesinato estilo ejecución Gwinnett queda grabado en video
La fiscalía presentó un video que muestra al vehículo deteniéndose al borde de la carretera.
Las imágenes muestran a Duarte bajando del auto y ordenando a Rivera-Zúniga salir.
Luego coloca una pistola en la oreja de la víctima y dispara a quemarropa.
El video también muestra al acusado volver al auto mientras abandonan la escena.
Condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad
El juez sentenció a Duarte a cadena perpetua sin opción de libertad condicional.
La pena incluye cinco años adicionales, reflejando la gravedad del asesinato.
La comunidad recibió la sentencia con alivio, según comunicó la fiscalía.
El caso se convierte en uno de los más estremecedores procesados recientemente en Gwinnett.