Madre hispana deja tres niñas huérfanas tras brutal crimen en su hogar

Familia pide apoyo urgente

Sospechoso enfrenta cargos graves

Niñas quedaron sin mamá

La familia Ballestas enfrenta un dolor inmenso por la muerte de Marisol Ballestas Brochero.

La joven madre de tres niñas fue encontrada sin vida en su hogar de Graves Road.

Los oficiales acudieron luego de una llamada de la comisaría del oeste del condado.

Al ingresar, encontraron a Marisol sin vida e iniciaron la investigación de inmediato.

Asesinato en Graves Road: cargos contra el sospechoso

Gwinnett police charge Fabricio Cerchiaro Pinto with murder in the death of Marisol Ballestas Brochero. https://t.co/qSQPunxXlS — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 17, 2025



La policía identificó al sospechoso como Fabricio Cerchiaro Pinto.

El hombre fue acusado de asesinato con premeditación y asesinato en primer grado.

También enfrenta cargos por agresión agravada relacionados con la muerte de Marisol.

Tras el presunto homicidio sufrió un accidente y fue hospitalizado.