Madre hispana deja tres niñas huérfanas tras brutal crimen en su hogar
Publicado el 11/19/2025 a las 18:41
- Familia pide apoyo urgente
- Sospechoso enfrenta cargos graves
- Niñas quedaron sin mamá
La familia Ballestas enfrenta un dolor inmenso por la muerte de Marisol Ballestas Brochero.
La joven madre de tres niñas fue encontrada sin vida en su hogar de Graves Road.
Los oficiales acudieron luego de una llamada de la comisaría del oeste del condado.
Al ingresar, encontraron a Marisol sin vida e iniciaron la investigación de inmediato.
Asesinato en Graves Road: cargos contra el sospechoso
Gwinnett police charge Fabricio Cerchiaro Pinto with murder in the death of Marisol Ballestas Brochero. https://t.co/qSQPunxXlS
— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 17, 2025
La policía identificó al sospechoso como Fabricio Cerchiaro Pinto.
El hombre fue acusado de asesinato con premeditación y asesinato en primer grado.
También enfrenta cargos por agresión agravada relacionados con la muerte de Marisol.
Tras el presunto homicidio sufrió un accidente y fue hospitalizado.
El impacto emocional en la familia Ballestas
La familia describe la pérdida como una tragedia inimaginable.
Marlen, hermana de Marisol, expresó el profundo dolor en un mensaje público en gofundme.
La recuerda como el pilar de la familia y una mujer llena de luz.
Su partida dejó a tres niñas sin la madre que las criaba con dedicación.
Asesinato en Graves Road y la difícil situación económica
Los costos funerarios en Estados Unidos han golpeado a la familia.
Marlen explica que nadie está preparado para enfrentar una tragedia así.
La campaña pide apoyo para despedir a Marisol como merece.
También buscan sostener a las tres niñas que quedaron sin su mamá.
La comunidad se une para apoyar a las tres niñas
Amigos, vecinos y desconocidos han comenzado a compartir la campaña creada por la familia Ballestas.
Cada aporte representa un gesto de solidaridad en medio de una tragedia que dejó a tres niñas sin su madre.
La comunidad hispana ha expresado mensajes de apoyo y consuelo para acompañar a la familia en este duelo.
El objetivo es brindar estabilidad emocional y económica a las menores mientras buscan justicia por Marisol.