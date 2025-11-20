Arrestan a autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo.
- Detienen autor intelectual asesinato
- Confirman vínculo directo CJNG
- Revelan coordinación del ataque
Segun informa la agencia EFE, El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, dio un giro clave luego de que el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmara la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
García Harfuch informó que el detenido lleva por nombre Jorge Armando ‘N’, señalado como responsable de planear el ataque ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos en ese municipio michoacano.
El funcionario destacó que la reconstrucción del ataque fue posible mediante labores de inteligencia, revisión de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos que permitieron identificar a los involucrados.
Asimismo, explicó que la detención representa un paso crucial para desarticular a la célula criminal vinculada al CJNG que habría participado en la planificación del homicidio.
Avances de la investigación y reconstrucción del ataque
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la @FiscaliaMich y el @GabSeguridadMX se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento… pic.twitter.com/AfScKExb5H
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2025
García Harfuch reiteró que se continúa trabajando para evitar la impunidad y para llevar ante la justicia a todos los responsables del asesinato de Carlos Manzo.
El secretario añadió que dos de los implicados, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, fueron hallados muertos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, ambos parte del grupo que habría acompañado al agresor abatido en el lugar de los hechos.
Los análisis realizados a los dispositivos electrónicos de los participantes fueron fundamentales para confirmar el involucramiento del CJNG en la planeación y ejecución del crimen.
En los teléfonos se encontró evidencia clave, incluyendo un grupo de mensajería donde los agresores coordinaban en tiempo real la operación que culminó con el homicidio.
Coordinación criminal detrás del asesinato del alcalde de Uruapan
Caso Carlos Manzo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.
Este sujeto fue identificado como Jorge Armando ‘N’.
Más en… pic.twitter.com/Qi7fh7pnPh
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 19, 2025
Según la investigación, en ese grupo de mensajería se ordenó a los miembros colocarse en puntos estratégicos para seguir la ruta del alcalde y monitorear sus horarios.
Los mensajes mostraron que un sujeto identificado como “El Licenciado” emitía las instrucciones directas para llevar a cabo la ejecución, presionando incluso para disparar sin importar si Manzo estaba acompañado.
También se encontraron videos del sitio minutos antes y después del ataque, así como indicaciones para borrar conversaciones, coordinar rutas de escape y recoger a los participantes.
García Harfuch confirmó que tanto el detenido como los implicados fallecidos pertenecían a una célula delictiva afín al CJNG, vínculo que calificó como plenamente confirmado.
Reacciones y medidas tras el crimen en Uruapan
El funcionario señaló además que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, cuenta con seguridad proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
También informó que las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue en diversas zonas del estado para reforzar la seguridad y prevenir nuevos actos de violencia.
El asesinato del alcalde ha provocado manifestaciones y protestas tanto en Michoacán como en diferentes regiones del país, donde ciudadanos exigen justicia y acciones más contundentes contra el crimen organizado.
Este crimen se suma a la serie de hechos violentos que aquejan a México y que mantienen a varias regiones bajo fuerte presión por parte de organizaciones delictivas.
Impacto social y exigencias de justicia tras el asesinato
El asesinato de Carlos Manzo no solo desató una investigación intensa por parte de las autoridades federales, sino también un profundo impacto social en Uruapan y en varias regiones del país donde la ciudadanía ha expresado indignación ante la violencia ligada al crimen organizado.
Diversas protestas se han registrado en Michoacán y en otros estados, donde habitantes, colectivos y organizaciones civiles han exigido esclarecer el crimen y avanzar en el combate a los grupos delictivos que operan en la zona.
Las manifestaciones han puesto de relieve el sentimiento de vulnerabilidad que prevalece entre la población, especialmente en municipios que enfrentan disputas entre células delictivas y donde la presencia de cárteles como el CJNG ha generado un clima de tensión permanente.
El caso de Manzo, sumado a otros hechos violentos recientes, ha reavivado el debate nacional sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad, así como la necesidad de fortalecer las estrategias para frenar la expansión del crimen organizado en México.