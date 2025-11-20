Arrestan a autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Detienen autor intelectual asesinato

Confirman vínculo directo CJNG

Revelan coordinación del ataque

Segun informa la agencia EFE, El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, dio un giro clave luego de que el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmara la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch informó que el detenido lleva por nombre Jorge Armando ‘N’, señalado como responsable de planear el ataque ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos en ese municipio michoacano.

El funcionario destacó que la reconstrucción del ataque fue posible mediante labores de inteligencia, revisión de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos que permitieron identificar a los involucrados.

Asimismo, explicó que la detención representa un paso crucial para desarticular a la célula criminal vinculada al CJNG que habría participado en la planificación del homicidio.

Avances de la investigación y reconstrucción del ataque

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad de México se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento



García Harfuch reiteró que se continúa trabajando para evitar la impunidad y para llevar ante la justicia a todos los responsables del asesinato de Carlos Manzo.

El secretario añadió que dos de los implicados, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, fueron hallados muertos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, ambos parte del grupo que habría acompañado al agresor abatido en el lugar de los hechos.

Los análisis realizados a los dispositivos electrónicos de los participantes fueron fundamentales para confirmar el involucramiento del CJNG en la planeación y ejecución del crimen.

En los teléfonos se encontró evidencia clave, incluyendo un grupo de mensajería donde los agresores coordinaban en tiempo real la operación que culminó con el homicidio.