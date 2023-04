“Un exlegislador indio condenado por secuestro y que enfrenta cargos de asesinato y agresión fue asesinado a tiros junto con su hermano en un dramático ataque que fue captado en vivo por televisión en el norte de India”, dijeron las autoridades el domingo, reveló la agencia The Associated Press.

s hombres se rindieron rápidamente a la policía después del tiroteo, y al menos uno de ellos cantó “Jai Shri Ram” o “Hail Lord Ram”, un eslogan que se ha convertido en un grito de guerra para los nacionalistas hindúes en su campaña contra los musulmanes, instó la agencia The Associated Press.

Asesinan exlegislador indio TV: ¿Una violencia sin igual?

En el video que ronda por redes sociales, se observó como van caminando los hermanos mientras contestan las preguntas de los reporteros. De un segundo a otro, la toma muestra como un sujeto armado se acercó sin temor alguno y disparó a quemarropa contra Atiq Ahmad, siendo su hermano el que terminó en el suelo intentando cubrirse del ataque. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Los reporteros cercanos terminaron tirándose al suelo para protegerse de la agresión armada y se observó el instante en que Atiq y Ashraf son atacados por dos sujetos, quienes no dejan de dispararles en contra. La cámara no dejó de transmitir en ningún momento lo que estaba ocurriendo, dando imágenes impactante de la muerte y no solo eso, sino también la aprehensión de los atacantes.