Asesinan al cantante Jubilant Sykes dentro de su casa; su hijo es detenido como principal sospechoso

Asesinan al cantante Jubilant Sykes

Hijo detenido por homicidio

Antecedentes de inestabilidad mental

El reconocido barítono estadounidense Jubilant Sykes, nominado al GRAMMY y figura destacada en la escena operística internacional, fue asesinado dentro de su residencia en Santa Mónica, California, a los 71 años.

Además, el Departamento de Policía identificó como sospechoso a su hijo, Micah Sykes, de 31 años, quien fue arrestado en el lugar de los hechos sin ofrecer resistencia.

La noticia ha conmocionado al mundo artístico y a la comunidad local, que conocía la trayectoria del cantante y su prolongada carrera en escenarios de prestigio internacional.

Según NBC News, las autoridades manejan la investigación como un caso de homicidio y ya han remitido el expediente a la Oficina de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Hallazgo del cuerpo y primeros detalles del crimen

De acuerdo con Daily Mail, una llamada al 911 alertó a la policía sobre un ataque en curso en la vivienda del artista alrededor de las 21:20 horas del lunes 8 de diciembre.

Al llegar, los agentes encontraron a Jubilant Sykes con “heridas críticas consistentes con un apuñalamiento”, según el informe oficial.

Fue declarado sin vida en el propio domicilio, mientras las autoridades aseguraron la escena y localizaron un arma vinculada al ataque.

Micah Sykes permanecía dentro de la casa y fue detenido sin incidentes; la policía confirmó que enfrenta cargos de homicidio con una fianza fijada en 2 millones de dólares.