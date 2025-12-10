Asesinan al cantante Jubilant Sykes dentro de su casa; su hijo es detenido como principal sospechoso
Publicado el 12/10/2025 a las 15:05
- Asesinan al cantante Jubilant Sykes
- Hijo detenido por homicidio
- Antecedentes de inestabilidad mental
El reconocido barítono estadounidense Jubilant Sykes, nominado al GRAMMY y figura destacada en la escena operística internacional, fue asesinado dentro de su residencia en Santa Mónica, California, a los 71 años.
Además, el Departamento de Policía identificó como sospechoso a su hijo, Micah Sykes, de 31 años, quien fue arrestado en el lugar de los hechos sin ofrecer resistencia.
La noticia ha conmocionado al mundo artístico y a la comunidad local, que conocía la trayectoria del cantante y su prolongada carrera en escenarios de prestigio internacional.
Según NBC News, las autoridades manejan la investigación como un caso de homicidio y ya han remitido el expediente a la Oficina de Distrito del Condado de Los Ángeles.
Hallazgo del cuerpo y primeros detalles del crimen
De acuerdo con Daily Mail, una llamada al 911 alertó a la policía sobre un ataque en curso en la vivienda del artista alrededor de las 21:20 horas del lunes 8 de diciembre.
Al llegar, los agentes encontraron a Jubilant Sykes con “heridas críticas consistentes con un apuñalamiento”, según el informe oficial.
Fue declarado sin vida en el propio domicilio, mientras las autoridades aseguraron la escena y localizaron un arma vinculada al ataque.
Micah Sykes permanecía dentro de la casa y fue detenido sin incidentes; la policía confirmó que enfrenta cargos de homicidio con una fianza fijada en 2 millones de dólares.
Historial previo de comportamiento preocupante
El teniente Lewis Gilmour declaró que familiares del sospechoso señalaron que Micah tenía “antecedentes de problemas de salud mental”, aunque aún “se desconoce si eso contribuyó al incidente”.
La tragedia revive hechos pasados que ya habían generado alarmas sobre el comportamiento del hijo del cantante.
Rolling Stone reveló que en 2017 una mujer obtuvo una orden de restricción contra Micah tras denunciar que él se había vuelto amenazante y errático.
“Micah muestra signos de inestabilidad mental. Su comportamiento es impredecible. Representa una amenaza real… y ha sido violento con sus propios parientes”, señalaba la petición judicial difundida por la revista.
Conductas previas que anticipaban un riesgo
En esos documentos se relató que Micah confrontó a una chica afuera de una iglesia, declarándole su amor e insistiendo en que ella sentía lo mismo.
Cuando un hombre intervino, supuestamente le preguntó: “¿Tienes un objeto afilado en tu bolsillo trasero?”, lo que generó temor inmediato.
Posteriormente fue detenido tras intentar irrumpir en la vivienda del padre de ese hombre y terminó bajo custodia psiquiátrica involuntaria.
Estos antecedentes, hoy revisados por la fiscalía, podrían aportar contexto sobre su estado mental y su posible peligrosidad al momento del crimen.
La vida y legado artístico de Jubilant Sykes
Nacido en Los Ángeles en 1954, Jubilant Sykes comenzó a cantar como soprano en su infancia antes de desarrollar una carrera como barítono de gran reconocimiento.
Participó en la ceremonia de los GRAMMY de 2010 al competir en la categoría de Mejor Álbum Clásico por su interpretación en la Misa de Leonard Bernstein.
Se presentó en algunos de los recintos más emblemáticos del mundo, entre ellos Metropolitan Opera, Deutsche Oper Berlin, Carnegie Hall y Hollywood Bowl.
Su muerte ha generado mensajes de duelo entre colegas, instituciones musicales y seguidores que celebraban su voz única y su aporte a la música clásica, detalló ‘Univisión‘ y ‘NBC News‘.