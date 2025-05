Comunidad de Yakima impulsa campaña para apoyar a los hijos de Raúl, víctima de un tiroteo

La comunidad de Yakima, Washington, ha lanzado una campaña en GoFundMe para apoyar a los hijos de Raúl Macías, un padre de familia que fue asesinado el lunes por la noche mientras intentaba detener una pelea en un parque de patinaje.

Su intervención fue motivada por la presencia de varios niños, incluidos sus propios hijos. En un acto de valentía, dio su vida por proteger a otros.

Raúl es recordado como un hombre entregado a su familia. Su muerte no solo dejó un vacío en sus seres queridos, sino que también sacudió a toda la comunidad local.

La campaña busca cubrir los gastos funerarios inesperados y brindar apoyo inmediato y a largo plazo a sus tres hijos biológicos y sus hijastros.

Yakima homicide victim has been identified as Raul Macias, 36-years old. Yakima Police arrested two La Raza Norteno gang members, one named Jesus Rodriguez AKA «Reaper», the other suspect was released after not cooperating. https://t.co/OjA4zkri0m

— Washington State Homicide (@WAStateHomicide) May 13, 2025