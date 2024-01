Asesinan a la influencer Yaya Gómez de 28 años al interior de su apartamento

Posteriormente, buscó refugio en la finca de un familiar en Minca, una localidad turística, de acuerdo a la información publicada en el portal de The Sun.

La influencer temía por su vida

Sin embargo, testimonios previos sugieren que la influencer tenía presentimientos de que sería asesinada.

Su tío, José Gregorio Escobar, reveló que en su última reunión, Gómez expresó que, de aparecer muerta, el responsable sería su entonces novio.

Amigos cercanos expresaron indignación por lo sucedido, afirmando que ella no merecía ese desenlace y criticando a Bastidas por su actuar.

«Ella no se merecía eso. La gente me escribe para insultarme y decirme que iba por el camino equivocado», dijo una de sus amigas de acuerdo a The Sun.