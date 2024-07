Asesinan a familiares del influencer hispano Luis Ángel Robelo mientras hacía un en vivo

Entre sollozos, repetía que su padre y su hermano habían sido asesinados, según SDP Noticias.

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (…) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, pronunció el influencer Luis Ángel Robelo.

Finalmente, una persona desconocida lo abrazó, haciendo que Robelo dejara caer su celular al suelo.

Un hombre recogió el teléfono y terminó la transmisión en vivo. El asesinato ocurrió en el estado de Michoacán, México, según informaron medios de espectáculos.