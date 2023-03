“Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalía, Aquí no existe y no entra Tommy Mottola”, indicó Javier Ceriani en el programa.

A través del programa ‘Chisme No Like’, dieron a conocer el supuesto testimonio de quien sería la exempleada de Thalía y Tommy Mottola, pues aseguró que la pareja ya tiene bastante tiempo que no duermen juntos y que además, Mottola ‘sufre’ por seguir ahí, informó también Tv Notas .

¿Finalmente se revelará toda la verdad?

Ahora, a través del programa del día de ayer, Javier Ceriani y Elisa Beristain han dado a conocer que tienen nueva información sobre el supuesto rompimiento de la pareja más famosa de México, “después de la investigación que nosotros sacamos donde una empleada de Tommy Mottola y de la señora Thalía, nos dijo que no dormían juntos, empezaron a haber muchos movimientos”, relataron.

“Chisme No Like les puede decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente que Tommy Mottola y nuestra querida Thalía, están supuestamente divorciados desde hace tiempo”, afirmaron los conductores de Chisme No Like. Archivado como: Aseguran que Tommy Mottola y Thalía están divorciados