Una fuente cercana a la cantante, le confesó al medio ‘ Page Six ‘, que Shakira está ‘desolada’ tras enterarse de más detalles de las ‘infidelidades’ de Piqué. Y es que todo esto surgió debido a que, los fans de la cantante colombiana filtraran un video de la actual novia del español, Clara Chía Martí.

Al parecer, Shakira continúa sufriendo por la traición de su ex con quien tuvo una relación de más de 10 años. Y es que según diversos medios, confirmaron que la cantante continúa enterándose de las traiciones que supuestamente vivió mientras estaba con Piqué, y han dado a conocer cómo se encuentra la cantante.

Lo peor de la situación, es que la fuente menciona que esto habría ocurrido mientras que la colombiana y el futbolista español se encontraba ‘plenamente felices’. Shakira está “devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa en la casa que compartía con sus hijos”, informó la fuente anónima a Page Six . Archivado como: Aseguran que Shakira se encuentra devastada

Las imágenes de Clara Chía en casa de Shakira habrían ocurrido mientras que la intérprete de ‘Moscas en la casa’ estaba de viaje, indicó el portal. Cabe resaltar, que esta no es la primera vez que se descubren este tipo de detalles sobre Clara Chía.

El odio masivo que ha estado recibiendo el ex de la cantante

La infidelidad por parte de Gerard Piqué provocó el odio masivo por parte de millones de personas, tanto así, que hace unos meses atrás mientras que el futbolista estaba en la cancha, miles lo abucheaban y lo ‘humillaban’, incluso hasta poniendo las canciones de Shakira a todo volumen.

Ahora, y aunque se especula que la famosa estrella se encuentra desolada tras enterarse de las traiciones de su ex, Shakira está por estrenar un nuevo tema musical el cual aseguran, también va dedicado hacia su ex. Una parte de la letra de este nuevo tema es: “Una loba como yo, ya no está pa’ tipos como tú”, informó ‘Semana‘. Archivado como: Aseguran que Shakira se encuentra devastada