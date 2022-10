Los periodistas españoles han estado muy al pendiente de cada movimiento que la ex pareja ha estado haciendo, ahora, fue el turno del paparazzi Marc Leraido, quien aseguró por medio del programa de televisión América TV , que vio a la pareja discutiendo…

En el video musical ‘Monotonía’ de Shakira, lanzado hace una semana, podemos ver a la cantante con un profundo hoyo en el corazón, producto de lo que fue su relación con Piqué. Al parecer al futbolista no le habría parecido para nada la idea de lo que su ex hizo, ¿Le reclamó?

¿Hubo reclamo por parte del futbolista?

El comunicador español señaló que vio un automóvil parado, y que inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de Gerard Piqué, quien supuestamente habría estado esperando a la cantante: “Había un coche parado en la puerta de Shakira y yo no sabía que era de Piqué. Entonces, yo me quedé ahí un rato”, informó a América TV.

Muchos rumores han sonado acerca de que Piqué le reclamó a la cantante sobre el tema musical ‘Monotonía’ que realizó junto al reggaetonero Ozuna. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada, pues al parecer a Piqué no le pareció que su ex le ‘tirara hate’ a todo lo que da en su canción. Archivado como: Shakira persiguió a Piqué