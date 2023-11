Apuntan que Rauw Alejandro habría engañado a Rosalía con un hombre

Tras su separación, las especulaciones no se hicieron esperar, donde apuntaban que una infidelidad por parte del puertorriqueño pudo tener lugar.

No obstante, el compromiso de la feliz pareja no llegaría consumarse, ya que terminarían por anunciar el fin de su relación trayendo especulaciones con ello tal como este nuevo señalamiento.

Las declaraciones de la presentadora del show ‘Socialité’ no dejan de lado la posibilidad de una infidelidad por parte de Rauw, sin embargo apunta que habría sido con un hombre.

A pesar de que la infidelidad de Rauw Alejandro con Valeria Duque fue desmentida por la modelo, las dudas de un engaño de su parte no han sido dejadas de lado.

Hablan sobre otro hombre

«¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro haya sido el detonante de la ruptura?», preguntó Malbert, según la información recopilada por El Heraldo.

«A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar», respondió la periodista catalana.

«Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura», agregó en el podcast Nuria Marín.

«Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí», aseguró la presentadora de ‘Socialité’ de Telecinco.