Aseguran que Taylor Swift le mandó un regalo secreto a Kamala Harris

Taylor Swift mandó regalo a Kamala Harris

La cantante afirmó su voto al partido demócrata

¿Qué pasa con las votaciones?

Taylor Swift mostró su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris en las recientes elecciones, enviándole un regalo significativo.

Apenas unas horas después de que Donald Trump criticara a Harris por sus vínculos con celebridades, Swift quiso dejar en claro su respaldo al Partido Demócrata y a la vicepresidenta.

La cantante, conocida tanto por su éxito musical como por su influencia en las redes sociales, envió a Harris un ramo de flores.

El detalle, que no pasó desapercibido, estuvo acompañado con un mensaje conmovedor en un día crucial para la política estadounidense.

TAYLOR SWIFT REITERA SU APOYO A KAMALA HARRIS CON INESPERADO REGALO

Una fuente cercana a la intérprete de «Shake It Off» comentó a The US Sun que la cantante quería brindar un último gesto de apoyo hacia Harris.

Swift, de 34 años, ha sido una defensora pública del Partido Demócrata desde 2018, cuando rompió su prolongado silencio político.

En esa ocasión, alentó a sus seguidores de Tennessee a votar por los candidatos demócratas, un mensaje que marcó el inicio de su activismo político.

Desde entonces, Swift ha mostrado su apoyo en eventos clave, incluyendo la elección presidencial de 2020, cuando publicó una foto en redes sociales sosteniendo un plato de galletas decoradas con el lema «Biden-Harris 2020».