Aseguran que Doña Rosa demandará a Don Pedro Rivera

Según a lo que se ha difundido sería por supuestamente no cumplir con su obligación de mantenerla financieramente.

«Dice (doña Rosa) que se viene una demanda contra don Pedro por que él no quiere darle su pensión», expresan en la grabación.

¿La mamá de Jenni merece una pensión?

Sin embargo, parece que el tema financiero ha provocado un quiebre en esa aparente armonía, llevando a doña Rosa a considerar medidas legales.

Además, la misma Rosa Saavedra tocó dicho tema mediante su canal oficial dentro de la plataforma de YouTube, causando controversia.

«No me merezco yo un pago del señor Rivera de esposa, a mí me tiene que mantener toda la vida, no importa si tiene 10 o 20 viejas», dijo Doña Rosa.

«Entonces, andamos en eso, ni modo Don Pedro… Yo estaba esperando, me puse a trabajar aquí con él, perdí como dicen mi dignidad», señaló.