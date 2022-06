Asegura que Belinda anda tras actor de Netflix.

¿Se prepara para su ‘nueva víctima’?

Tachan de cazafortunas a la interprete de ‘Luz sin gravedad’. Belinda anda tras actor. La separación de Christian Nodal y Belinda causó gran revuelo tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación cómo en el mundo del espectáculo, pues desde que se dio a conocer la noticia de su ruptura muchas especulaciones sobre la ojiazul salieron a la luz. Pues en diversas ocasiones se le involucró con diversos famosos luego de su ruptura con Nodal, aunque cabe mencionar que no fue la única, ya que al cantante de regional mexicano se le vio más de una vez con misteriosas chicas a su lado, pero algo ha causado gran revuelo en redes sociales. Aseguran que Belinda tiene un supuesto galán Bien sabemos que dichas plataformas son utilizadas para difundir cualquier tipo de información de toda índole, por lo que de nueva cuenta la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ se ha colocado en el ojo del huracán, recordemos que a las pocas semanas de haber terminado con Nodal se le vinculó con un diputado quien supuestamente solventó algunas de sus deudas y le terminó comprando un condominio. Ahora se ha informado que la ojiazul tiene a una nueva víctima en la mira y tal parece no piensa quitar el dedo del renglón, fue durante una de las transmisiones del famoso programa de Chisme No Like en donde afirmaron que la exprometida de Christian Nodal ha puesto el ojo en uno de los integrantes de una reconocida serie de Netflix. Archivado como: Belinda anda tras actor.

¿Tiene una nueva víctima la intérprete de ‘Egoísta’? Muchas especulaciones se han levantado en contra de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ luego de que se diera a conocer su ruptura, ahora a 4 meses de haberse anunciado su separación se ha dado a conocer información relevante sobre la supuesta ‘nueva víctima’ de la ojiazul, se trata de un integrante de la famosa serie ‘La Casa de Papel’. “Comadres, podemos decirles que ‘la caza fortunas’ anda de cacería apuntándole no a lo que caiga eh, pues tiene que ser rico, famoso porque es una realidad que están escuchando aquí en Chisme No Like que la señorita utiliza gran parte de su tiempo para hacer un ‘espulgamiento’ de los ricos y famosos de España”, aseguró Elisa Beristaín durante el programa. Archivado como: Belinda anda tras actor.

Aseguran que Belinda tiene puesta la mira en actor de La Casa de Papel Elisa Beristaín aseguró que Belinda puso la mirada en un actor que no está soltero, “Resulta que esta señorita se la pasa con su publicista Danna Vasquéz horas y horas buscando millonarios y aunque muchos ya están advertidos pues todo resulta que apuntó a un famoso y espumoso que no importa que no sea soltero y esté casadísimo”. Posteriormente soltó la bomba que todos esperaban, supuestamente Belinda habría puesto su mirada en el actor que protagoniza al profesor de la famosa serie de Netflix de ‘La Casa de Papel’, según las declaraciones dadas por Elisa Beristaín en una de las emisiones de Chisme No Like. Archivado como: Belinda anda tras actor.

Revelan que la esposa del actor se enteró de las intenciones de Belinda De forma inmediata comenzaron a compartir una serie de fotografías en las que se le veía a Belinda muy pegadita con el actor Álvaro Morte, quien es el profesor en la icónica serie de Netflix. Un secreto que tenía muy guardadito la ojiazul hasta que lo destaparon recientemente en el programa anteriormente mencionado. En el programa mencionaron que supuestamente la también modelo le habría dicho al actor que no soportaba el dolor en sus pies así que lo tomó como ‘su bastón’ y fue la razón por la que se les pudo captar juntos en un reciente evento de entrega de premios, Elisa Beristaín aseguró que la esposa del actor se enteró de las artimañas de Belinda. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Belinda anda tras actor.