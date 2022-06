Aún no se sabe con exactitud si se trató de un ataque directo hacía el rapero, pero según las fuentes, las autoridades están haciendo todo lo posible por dar un reporte claro respecto a lo ocurrido. Sus fanáticos han comenzado rumores de que falleció en la camilla del quirófano. Archivado de: Aseguran Lil Tjay murió

Algunos informes aseguran que el cantante falleció después de ser ingresado al quirófano dónde los médicos tratarían de salvarle la vida. Fanáticos del cantante se han pronunciado en redes sociales muy preocupados ya que no se han dado informes por medios oficiales.

Aseguran Lil Tjay murió: ¿Qué ha hecho la policía?

De acuerdo al portal The Sun, la policía se encuentra en la búsqueda del agresor, aunque aún no han logrado un buen avance que les de indicios de quién pudo ser el responsable de este acto tan atroz. Pero han tratado de avanzar todo lo posible ya que no fue el único ataque en el lugar.

Pues de acuerdo a TMZ, hubo otros dos tiroteos en el área de Edgewater, uno en un restaurante Chipotle y otro en una gasolinera Exxon cercana. La víctima en el Chipotle recibió varios disparos, mientras que la otra víctima en el Exxon solo recibió un disparo, dijeron las fuentes al medio.